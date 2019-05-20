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Землю хотят уничтожить: видео космической атаки на супервулкан Йеллоустоун

понедельник, 20 мая 2019, 14:57
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Перед первым крупным выбросом магмы из Йеллоустонского супервулкана в небе был заснят инопланетный корабль с Марса.

Ученые считают, что космический корабль прибыл на Землю с Марса, а за извержением Йеллоустонского супервулкана стоят именно пришельцы. Более того, среди исследователей бытует мнение, что марсианские пришельцы хотят взорвать супервулкан, чтобы уничтожить человечество окончательно

Исходя из последних исследований, уфологи пришли к выводу, что именно на Марсе располагаются фермы, с загадочными космическими грибами, которые служат пищей для подземных баз марсиан.

Пока ученые не могут дать точный ответ, увенчалась ли попытка пришельцев успехом и произойдет ли дальнейшая активизация Йеллоустонского вулкана.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в NASA сделали предупреждение о том, что на Земле может начаться вечная зима в результате извержения гигантского вулкана.

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