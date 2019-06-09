RU  UA  EN

воскресенье, 9 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.30
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

9 июня

03:32
Новый уровень такси: в сети показали фото "героя парковки" в Ровно
02:29
Доездился: в сети показали фото нового "груза 200" у боевиков ЛНР
01:27
NASA испытало вертолет, который отправят на Марс: фото и видео

8 июня

23:11
Не дают спокойно пожарить шашлык: пособник боевиков жестко прошелся по наемникам Путина
22:38
Не ест тюремной еды: фото и видео жизни Зайцевой в СИЗО
22:33
Игрок сборной Украины шокировал поступком футбольный мир после победы над Сербией: видео
22:07
Не может сдерживать слезы: появились видео российского журналиста из зала суда
22:01
Определились все участники украинской Премьер-Лиги сезона-2019/20
21:32
В Киеве произошло смертельное ЧП на пляже: опубликовано фото
21:16
СМИ опубликовали видео вооруженного конфликта "Нацкорпуса" с полицией
21:07
Палят из танков: стало известно о ранении бойца ВСУ на Донбассе
21:04
"Карпаты" победили в огненном западноукраинском дерби и сохранили место в УПЛ
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

NASA испытало вертолет, который отправят на Марс: фото и видео

воскресенье, 09 июня 2019, 01:27
переглянути новину українською

Американское космическое агентство NASA провело успешное испытание вертолета, который планируют отправить на Марс.

Об этом сообщается на сайте агентства.

"Летучий проект Марсианского вертолета NASA успешно прошел несколько тестов", - заявили в NASA.

Отправка вертолета на Марс запланирована на июль 2020 года. Также туда будет отправлен марсоход. Их прибытия на планету ожидают 18 февраля 2021 года

Вертолет весит около 2 килограммов. На нем установлена камера, которая может делать высококачественные цветные снимки и передавать их на Землю.

Во время испытаний были смоделированы вибрации, которые будут при запуске и полете, а также "космические" температуры до -200 градусов по Фаренгейту (-129°C). Для имитации марсианской силы тяжести (40% от земной) применялся специальный шнурок.

Ранее NASA предложило всем желающим написать свое имя на официальном сайте организации, чтобы в будущем оно было напечатано на микрочип, который отправят на Марс.

Как сообщал "Апостроф", марсоход Curiosity обнаружил на склонах горы Шарп в кратере Гейл крупнейшие на сегодня отложения марсианской глины, которые, вероятно, сформировались на дне древнего озера или реки.

Фотовзгляд

Все галереи
Объединение "Оппоблока" с 4 партиями. Фотографии с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Начало приключения: зарубежные СМИ о президенте Зеленском

Начхать на Украину: о чем Путин пытается договориться с США

Путин задумал большую сделку с США по Украине: что нужно знать

Разменная монета или поле боя: что будет с Украиной

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: