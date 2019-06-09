NASA испытало вертолет, который отправят на Марс: фото и видео

Американское космическое агентство NASA провело успешное испытание вертолета, который планируют отправить на Марс.

Об этом сообщается на сайте агентства.

"Летучий проект Марсианского вертолета NASA успешно прошел несколько тестов", - заявили в NASA.

Отправка вертолета на Марс запланирована на июль 2020 года. Также туда будет отправлен марсоход. Их прибытия на планету ожидают 18 февраля 2021 года

Вертолет весит около 2 килограммов. На нем установлена камера, которая может делать высококачественные цветные снимки и передавать их на Землю.

Во время испытаний были смоделированы вибрации, которые будут при запуске и полете, а также "космические" температуры до -200 градусов по Фаренгейту (-129°C). Для имитации марсианской силы тяжести (40% от земной) применялся специальный шнурок.

Ранее NASA предложило всем желающим написать свое имя на официальном сайте организации, чтобы в будущем оно было напечатано на микрочип, который отправят на Марс.

Как сообщал "Апостроф", марсоход Curiosity обнаружил на склонах горы Шарп в кратере Гейл крупнейшие на сегодня отложения марсианской глины, которые, вероятно, сформировались на дне древнего озера или реки.