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Все вышло из-под контроля: Земле предрекли неминуемую катастрофу

понедельник, 01 июля 2019, 02:28
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Земле грозит неминуемая катастрофа из-за глобального потепления, которое наблюдается в последние годы.

Об этом сообщает Politeka.

Ученые, побаиваясь катастрофических последствий, установили постоянный контроль за Арктикой и Антарктикой. Они мониторят зоны с помощью спутников Sentine.

Исходя из полученных данных, льды в Антарктиде покрылись трещинами. В частности, в полярной зоне зафиксировали айсберг размером с Лондон. Эксперты встревожены, ведь из-за повышения температуры воздуха на Земле ситуация может выйти из-под контроля.

По мнению специалистов, если льды будут стремительно таять, на Земле начнется еще один всемирный потоп, который может привести к концу света.

Отмечается, что ученые дали название Антарктиде с трещинами – Halloween Crack. Нижняя часть ледового покрова прикреплена ко дну, и она провоцирует возникновение волн. Из-за этого возникла вероятность начала сильных штормов. А это с легкостью может уничтожить жителей крайнего севера.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые заявили о важной находке на спутнике Сатурна.

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