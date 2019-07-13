Космический зонд прислал новые фото с астероида Рюгу, на который сбрасывали бомбу

В четверг, 11 июля специалисты Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA провели вторую посадку зонда на астероид Рюгу, который ранее "бомбили" с помощью взрывчатого вещества.

Об этом сообщается на официальном сайте JAXA.

Зонд сел на поверхность космического объекта в 5:30 по киевскому времени. Его миссией было собрать образцы грунта для анализа после взрыва. Цель опыта – исследование последствий столкновения с астероидом других небесных тел. После анализа в космосе осколки астероида будут доставлены на Землю для дальнейшего изучения.

Первые фото астероида показали, что после взрыва материалы внутри него отличаются от тех, которые находятся на поверхности.

Как сообщал "Апостроф", ранее японский космический зонд Hayabusa 2 прислал на Землю фото кратера на астероиде Рюгу, который образовался после сброса бомбы с аппарата на его поверхность.