Ученые показали фото древнейшей акулы, которой более 500 лет

В Гренландии исследователи обнаружили акулу, которая живет уже около пяти сотен лет.

Об этом сообщает The Sun.

Как отмечается, ученые выяснили возраст хищной рыбы, опираясь на ее размер. Такие акулы растут на один сантиметр в год, а найденная особь имеет длину 5,4 метра.

Рыба, которую обнаружили ученые, принадлежит к виду гренландских (или атлантических) полярных акул.

Средняя продолжительность жизни представителей вида достигает, как минимум, 272 лет, что делает их долгожителями-рекордсменами среди позвоночных

"Это самый старый из ныне живущих видов позвоночных на планете, который сформировал несколько популяций в Атлантическом океане", - заявил один из ученых.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", биологи из США открыли новый вид глубоководных акул, длина которых достигает всего 15 сантиметров.