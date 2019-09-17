Ученые сделали неожиданное заявление о возрасте Вселенной: детали открытия

Ученые из Института Макса Планка заявили о том, что Вселенная может быть на два миллиарда лет моложе, чем считалось до этого.

Об этом сообщает Naked science.

Расчеты исследователей показали, что возраст Вселенной составляет 11,4 миллиарда лет, а не 13,7 миллиарда, как считалось ранее. Ее возраст оценивают, используя движение звезд для того, чтобы понять, насколько быстро она расширяется. Скорость расширения называют постоянной Хаббла, увеличение ее числа означает, что Вселенная расширяется быстрее, а ее возраст - ниже.

В ходе нового исследования ученые провели расчеты постоянной Хаббла и получили значение, равное 82,4, что соответствует возрасту Вселенной в 11,4 миллиарда лет.

"Для расчетов исследователи применяли концепцию гравитационного линзирования. Она заключается в том, что объекты с большой массой могут искривлять пространство-время вокруг себя, таким образом позволяя смотреть через них на далекие объекты, как сквозь линзу. Ученые использовали особый тип этого эффекта, который называется линзированием с задержкой времени. С помощью такого метода астрономам удалось получить информацию о двух далеких объектах и оценить ускорение, с которым они удаляются от Земли", - говорится в сообщении.

Однако ученые не убеждены, что их значение является наиболее точным из всех, полученных на данный момент. На самом деле, возраст Вселенной может быть как меньше, так и больше.

Как сообщал "Апостроф", Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заявило о возможном пилотируемом полете на Марс в 2033 году.