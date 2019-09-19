На Юпитере произошел мощный взрыв при падении астероида: опубликовано видео

Вспышка, которую ученые заметили на Юпитере в августе, была следствием падения на планету железокаменного астероида.

Об этом сообщает ресурс Euro planet society.

Такое явление исследователь-любитель Итан Чаппел зафиксировал еще в августе, 7 числа. Он увидел это в своем городке Сиболо в Техасе (США).

На краю диска Юпитера из-за падения астероида произошел взрыв, который длился полторы секунды. Его мощность могла составить 240 килотонн в тротиловом эквиваленте, что примерно вдвое меньше, чем мощность взрыва Челябинского метеорита.

Позже астрономы Раманакумар Санкар и Чаба Палотаи из Флоридского технологического института провели анализ данных. Судя по яркости, это было тело диаметром от 12 до 16 метров и массой около 450 тонн, которое разрушилось в верхних слоях атмосферы, примерно в 80 километрах над границей облаков. Анализ кривой блеска показал, что это тело имело плотность, характерную для железокаменных астероидов, а не комет.

Астроном Рикардо Уэсо провел свои расчеты и пришел к выводу, что августовская вспышка была второй по яркости остальных таких же событий на Юпитере, замеченных с 2010 года.

Как сообщал "Апостроф", ученые столкнулись с уникальным явлением при изучении астероида Рюгу. Выяснилось, что на нем практически не видно мелкой пыли и специалисты просто не знают, каким образом очищается его поверхность.