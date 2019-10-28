Вдохновились рассказами о ведьмах: Toyota показала необычную разработку, фото и видео

Компания Toyota представила необычную разработку - прототип электронной летающей метлы, авторы которой якобы вдохновились рассказами о ведьмах.

Об этом сообщает Fox News.

По словам разработчиков, концепт метлы, получившей название e-broom, должен объединить человека и машину, заново открыв удовольствие от мобильности.

В то же время в компании не объяснили, как именно это должно произойти, из-за чего многие посчитали новинку просто троллингом. Тем более, что на IT-выставке в Токио метлу испытал мужчина на роликах, и он не летал.

Как сообщал "Апостроф", ранее у Tesla появился конкурент: немецкая автомобильная компания Porsche представила первый в своей истории электрокар Taycan. Он практически идентичен концепту Mission E, который был показан в 2016 году на мотор-шоу в Париже.

Между тем, пользователей интернета взбудоражило видео, на котором зафиксирован водитель, спящий за рулем автомобиля Tesla 3.