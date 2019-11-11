В NASA показали ракету для полета на Луну: яркое фото

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заявило об успешной установке последнего двигателя на ракету для полета на Луну.

Фото ракеты обнародовал на своей странице в Twitterсам глава агентства Джим Брайденстайн.

"Первая ступень ракеты SLS высотой 212 футов (65 метров) со всеми четырьмя подсоединенными двигателями RS-25 является самой большой с тех пор, как NASA построила носитель Saturn V для корабля "Аполлон", - говорится в подписи к фото.

Как известно, ракетные двигатели RS-25 разрабатывались специально для американской сверхтяжелой ракеты SLS и отличаются тем, что имеют большую тягу и новую систему управления.

Как сообщал "Апостроф", ранее NASA опубликовало завораживающие панорамные фото высадки человека на Луну.