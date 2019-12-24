В Германии испытали летающее такси, способное передвигаться на скорости 300 км/час: видео

В Германии был проведен тестовый полет электрического самолета Lilium Jet, который в будущем может стать "воздушным такси".

Об этом сообщает местное издание NewAtlas.

Так, пятиместный воздушный борт совершил тестовый полет в три минуты. Во время посадки "такси" совершило взлет и посадку, затем инженеры проверяли его возможности поворачивать - самолет выполнил ряд маневров под углом до 30 градусов.

Следует отметить, что Lilium Jet оснащен 36 пропеллерами, размещенными в основном на переднем крыле. Самолет может разгоняться до 300 км/ч и преодолевать так 300 км на одном заряде.

В компании-производителе указали, что массовый выпуск воздушных такси планируется к 2025 году. Дата следующего испытания уже назначена, на нем будут испытывать прочность обшивки и крыльев.

Как сообщал "Апостроф", ранее концерн Airbus представил несколько фотографий второго летного образца перспективного электрического аэротакси проекта Vahana. Аппарат создают по схеме конвертоплана с передним и задним крыльями, способными поворачиваться.