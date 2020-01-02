RU  UA  EN

четверг, 2 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.60
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

2 января

01:15
Ученые обнаружили неожиданную болезнь у древних людей : подробности открытия
00:10
Просто выбросили на улицу: сеть возмутили фото с елями после Нового года в Киеве

1 января

23:29
Экс-фанат Путина пообещал помочь в освобождении Крыма
22:56
В Германии произошло жуткое ЧП в зоопарке: погибли десятки животных, видео
21:50
Марш в Киеве к 111-летию Бандеры: эксклюзивные фото шествия с факелами
21:15
В полиции объяснили, почему не наказывают за фейерверки на Новый год
20:08
Не справились: в ГБР вынесли печальный вердикт своей работе
19:36
Новогоднее "перемирие": боевики на Донбассе отметились очередными провокациями
19:05
На военном полигоне под Николаевом случился серьезный пожар: есть пострадавшие
19:04
3 мгновенных способа снять или облегчить похмелье - как вернуть себе лицо и бодрость
18:35
В Киеве проходит факельное шествие в честь Бандеры: онлайн трансляция
17:58
В Карпатах на Новый год спасли более десятка туристов
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Ученые обнаружили неожиданную болезнь у древних людей : подробности открытия

четверг, 02 января 2020, 01:15
переглянути новину українською

Употребление в пищу морепродуктов, богатых омега-3 жирными кислотами, не уберегло жителей древней Гренландии от атеросклероза - смертельной болезни сосудов.

К такому выводу пришли исследователи из медицинской организации Ascension Healthcare в городе Милуоки (штат Висконсин, США) в публикации на JAMA Network Open.

Команда ученых попыталась выяснить, как диета, которой придерживались охотники из Гренландии более 500 лет назад, сказывалась на их сосудах. Предметом изучения были четыре мумии инуитов из коллекций Музея археологии и этнологии Пибоди в Кембридже.

Образ жизни инуитов был традиционным для древних охотников. Они обитали в хижинах из камня, китовой кости и шкуры тюленя и охотились на каяков с копьями, луками и стрелами. В пищу употребляли традиционную добычу — рыб, птиц, морских млекопитающих, а также карибу. Все эти продукты считаются богатыми на омега-3 жирные кислоты.

Ученые определили с помощью исследования костей и зубов мумий, что двое мужчин и две женщины умерли в возрасте от 18 до 30 лет. Использовав компьютерный томограф, специалисты детально изучили и проанализировали состояние их сосудов. У трех из четырех мумий была обнаружена так называемая кальцифицированная атерома — скопление бляшек жирового вещества в артериях, которое свидетельствует о развитии атеросклероза.

На основании полученных данных, исследователи пришли к выводу, что рыбная диета и физическая активность не могут гарантировать здоровое состояние артерий и сосудов.

Как сообщал "Апостроф", в Пекине (Китай) ученые обнаружили в янтаре перья древнего ящера с паразитами на нем.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Машинисты вместо юристов: как в Украине возродить рабочие специальности

DUO значит вдвое круче: тестируем новый IQOS 3 DUO

Презентация iPhone 11 и других новинок Apple: все подробности, фото и видео

Годовщина "битвы за Одесский медин": ради чего пожертвовали университетом со столетней историей

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: