Ученые обнаружили неожиданную болезнь у древних людей : подробности открытия

Употребление в пищу морепродуктов, богатых омега-3 жирными кислотами, не уберегло жителей древней Гренландии от атеросклероза - смертельной болезни сосудов.

К такому выводу пришли исследователи из медицинской организации Ascension Healthcare в городе Милуоки (штат Висконсин, США) в публикации на JAMA Network Open.

Команда ученых попыталась выяснить, как диета, которой придерживались охотники из Гренландии более 500 лет назад, сказывалась на их сосудах. Предметом изучения были четыре мумии инуитов из коллекций Музея археологии и этнологии Пибоди в Кембридже.

Образ жизни инуитов был традиционным для древних охотников. Они обитали в хижинах из камня, китовой кости и шкуры тюленя и охотились на каяков с копьями, луками и стрелами. В пищу употребляли традиционную добычу — рыб, птиц, морских млекопитающих, а также карибу. Все эти продукты считаются богатыми на омега-3 жирные кислоты.

Ученые определили с помощью исследования костей и зубов мумий, что двое мужчин и две женщины умерли в возрасте от 18 до 30 лет. Использовав компьютерный томограф, специалисты детально изучили и проанализировали состояние их сосудов. У трех из четырех мумий была обнаружена так называемая кальцифицированная атерома — скопление бляшек жирового вещества в артериях, которое свидетельствует о развитии атеросклероза.

На основании полученных данных, исследователи пришли к выводу, что рыбная диета и физическая активность не могут гарантировать здоровое состояние артерий и сосудов.

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