В Украине нашли уникальное захоронение девушки с оружием: всплыли подробности и фото

Украинские археологи рассказали о загадочном захоронении девушки с золотой диадемой, обнаруженном летом 2019 года на Бельском городище в Полтавской области. Находки экспонируются в археологическом музее Харьковского университета.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "ВВС News Україна".

Бельское городище, где были обнаружены уникальные находки, является одим из крупнейших археологических памятников Европы. Около 2,5 тысяч лет тому назад, в скифские времена, здесь находился большой политический и культурный центр, который отождествляют с городом Геллоном, описанным древнегреческим историком Геродотом. .

В могильнике Скоробир, который археологи исследуют последние шесть лет, похоронены знатные лица скифских времен. Статусное захоронение неизвестной девушки, голова которой была увенчана золотой диадемой, археологи датируют VI веком до нашей эры.

По словам археологов, похороненная девушка была около полутора метров ростом и достаточно хрупкая. На это указывали найденные рядом вещи - тоненькие браслеты из бронзы, бусы из горного хрусталя, агата и сердолика.

Среди истлевших останков был обнаружен череп, раздавленный под тяжестью деревянных балок, на котором была золотая диадема. Сейчас она отреставрирована и выставлена для обозрения посетителей музея.

Главной находкой для археологов стала маленькая бусина в форме жука-скарабея - священного символа древних египтян. Она редкостна для скифских курганов на территории Украины и вероятно является импортом из Египта.

Кроме украшений, в кургане археологи обнаружили оружие - в самом углу захоронения, на расстоянии от девушки, рядом с останками принесенного в жертву козлика. Среди обнаруженных предметов - короткий скифский меч, копье, три комплекта конской сбруи и колчан со стрелами.

Такое оружие характерно для воинского, мужского захоронения, но человеческих останков рядом археологи не нашли. Ученые предполагают, что неизвестный воин мог погибнуть в другом месте, а его оружие было похоронено символически рядом с девушкой, с которой он, вероятно, был как-то связан.

Захоронение знатной скифской девушки – всего лишь четвертая не ограбленная могила, которую ученые нашли на Бельском городище с 1906 года, когда начались его исследования.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Воронежской области (Российская Федерация) археологи обнаружили захоронение скифской амазонки.