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В Европе создали устройство, которое может облегчить заселение Луны

вторник, 21 января 2020, 18:24
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Европейское космическое агентство (ЕКА) создало устройства, которое позволяет добывать кислород из лунной пыли.

Установку по производству кислорода создали в Европейском центре космических исследований и технологий (ESTEC) в Нидерландах.

Отметим, что процесс добычи кислорода довольно сложный. Его на Луне можно извлечь из реголита, который представляет собой смесь пыли, почвы и каменной крошки, обнаруженных на поверхности Луны. На самом деле он на 40-45 процентов состоит из кислорода. Чтобы извлечь кислород из реголита, лунную пыль нужно обработать методом электролиза расплавленных солей.

Именно по этому методу работает установка ESTEC. Аналог лунного реголита помещают в металлический резервуар вместе в расплавленной солью хлорида кальция и нагревают до 950 градусов по Цельсию. Затем через реголит пропускают электрический ток. В ходе этого процесса и высвобождается кислород.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые сделали невероятное открытие на обратной стороне Луны.

Также ученые из Университетского колледжа Лондона нашли ответ на вопрос, как на Земле из неживой материи зародилась жизнь.

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