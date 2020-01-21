В Европе создали устройство, которое может облегчить заселение Луны

Европейское космическое агентство (ЕКА) создало устройства, которое позволяет добывать кислород из лунной пыли.

Установку по производству кислорода создали в Европейском центре космических исследований и технологий (ESTEC) в Нидерландах.

Отметим, что процесс добычи кислорода довольно сложный. Его на Луне можно извлечь из реголита, который представляет собой смесь пыли, почвы и каменной крошки, обнаруженных на поверхности Луны. На самом деле он на 40-45 процентов состоит из кислорода. Чтобы извлечь кислород из реголита, лунную пыль нужно обработать методом электролиза расплавленных солей.

Именно по этому методу работает установка ESTEC. Аналог лунного реголита помещают в металлический резервуар вместе в расплавленной солью хлорида кальция и нагревают до 950 градусов по Цельсию. Затем через реголит пропускают электрический ток. В ходе этого процесса и высвобождается кислород.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые сделали невероятное открытие на обратной стороне Луны.

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