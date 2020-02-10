Ученые обнаружили удивительное "послание" на наскальных рисунках, которым 12 тыс. лет, фото

Таинственные наскальные рисунки в Австралии с абстрактными "танцующими фигурами" могут изображать климатический хаос на континенте после завершения ледникового периода.

Такие выводы ученых из государственного университета Вуллонгонга опубликовал журнал Science.

Рисунки, нанесенные охрой, были обнаружены в скалистом районе Кимберли еще в 1891 году. До недавнего времени археологи не могли с точностью ответить, зачем и когда были сделаны эти изображения, датировки были весьма приблизительными и колебались в промежутке от 5 до 17 тысяч лет.

В новом исследовании ученые проанализировали окаменелые осиные гнезда рядом с древними рисунками. Благодаря крошечным кусочкам древесного угля, которые осы использовали для строительства своих гнезд, удалось установить более точную дату. Радиоуглеродное датирование показало, что реальный возраст таинственных рисунков - 12 000 лет, плюс-минус 500 лет.

Ученые отмечают, что именно в этот период стремительно закончился ледниковый период. Из-за подъема уровня моря была затоплена северная часть Австралии и половина региона Кимберли ушла под воду. Это дало повод исследователям заключить, что древние художники фактически изобразили хаос, который охватил тогда этот регион.

"Древние рисунки можно считать предупреждением об опасности, связанной с климатическими изменениями", - подчеркнули сотрудники университета Вуллонгонга.

Как сообщал "Апостроф", на территории Ирака ученые обнаружили десять ранее неизвестных науке скальных барельефов, изображающих царя Ассирии и богов.