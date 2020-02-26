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Побережье американского озера покрылось "ледяными вулканами": фото и видео уникального явления

среда, 26 февраля 2020, 00:16
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Фото: Instagram

У берега озера Мичиган заметили редкое явление, когда при определенных условиях на побережье из ледяных конусов "извергается" вода, напоминая настоящие вулканы.

Соответствующе фото и видео необычного явления публикуют в сети.

В частности, на востоке озера, на Овальном пляже, были замечены так называемые ледяные вулканы.

В такие моменты высокие волны прибоя накатывают на берег, покрытый льдом, и через трещины в нем вода под давлением прорывается наверх.

Из-за того, что вода, которая выплескивается на поверхность, частично замерзает, место "пробоя" в корке льда на берегу приобретает форму конуса - "вулкана".

Он, порой, достигает до 10 метров в высоту. Но в среднем, такие вулканы не превышают - метр, максимум два в высоту.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Филиппинах разбушевался вулкан Тааль, но это не помешало молодой паре сыграть свадьбу и сделать фото на его фоне.

Также в США дали новый прогноз извержения супервулкана Йеллоустоун.

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