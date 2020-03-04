Есть два подтипа, один очень опасен: ученые сделали тревожное заявление о коронавирусе из Китая

Китайские исследователи обнаружили два подтипа смертельного коронавируса Covid-19 из Китая, который активно атакует другие страны.

Об этом сообщает South China Morning Post.

Ученые изучили 103 образца коронавируса нового типа и обнаружили, что за последнее время в нем появились уже 149 мутаций. Также вирус развился в два подтипа - типы S и L. Эти подтипы ученые нашли в 101 образце, из них 30% относятся к S-типу, 70% - к L-типу. Специалисты отмечают, что второй более заразителен, чем первый.

Коронавирус типа S в большей степени соответствует вирусу, который обнаружили у летучих мышей. Ученые пришли к выводу, что этот тип представляет собой более "старую" версию коронавируса.

Тип L был распространен в Ухане на раннем этапе вспышки коронавируса, но после первой недели января он стал встречаться гораздо реже.

Как сообщал "Апостроф", коронавирус Covid-19 практически безопасен для некоторых категорий населения.