Под поверхностью Луны нашли остатки планеты, налетевшей на Землю миллиарды лет назад

Команда профессора Университета Нью-Мексико (США) Эрика Кано, изучив образцы, собранные на различных участках поверхности Луны, обнаружила указание на то, что под ней могут скрываться остатки древней планеты Тейя, столкновение которой с Землей привело к появлению спутника.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Geoscience

Согласно популярной сегодня "ударной" гипотезе, считается, что около 4,5 миллиарда лет назад на Землю налетело небесное тело размерами приблизительно с Марс. Впоследствии удара часть обломков от столкновения нашей планеты с небесным телом, которое назвали Тейя, была выброшена в космос и со временем сформировала Луну.

По расчетам ученых, Луна должна на 70-90 процентов состоять из вещества, оставшегося от Тейи. Исследование американских ученых подтвердило, что вещество из разных участков поверхности спутника характеризуется различным изотопным составом.

Команда профессора Университета Нью-Мексико Эрика Кано (Erick Cano) изучила небольшие образцы, собранные на различных участках поверхности спутника — от темных базальтовых "морей" до пластов, поднятых с глубины давно затихшими вулканическими процессами. Тщательный анализ показал, что чем глубже формировалась порода, тем больше тяжелых изотопов кислорода она содержит — и тем сильнее отличается от земных пород.

Ученые предполагают, что такое различие возможно в том случае, если наружные слои Луны образовались из перемешанного расплава Земли и ударившей ее планеты, однако под этой "корой" сохранилось вещество древней Тейи.

Повышенное количество тяжелых изотопов может указывать на то, что Тейя сформировалась на более далекой от Солнца орбите. Подтвердить выводы ученых могут новые пилотируемые миссии к Луне, которые доставят новые образцы для более точного анализа.

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