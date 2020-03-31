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Когда состоится пробное ВНО и изменят ли тесты из-за карантина: важное заявление

вторник, 31 марта 2020, 15:59
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Фото: 34.ua

В Украине разработали два варианта проведения внешнего независимого оценивания (ВНО) с учетом карантина, при этом вносить коррективы в тесты из-за дистанционного обучения не будут.

Об этом в эфире телеканала "1+1" сообщила исполняющая обязанности министра образования Любомира Мандзий.

"На сайте Министерства образования опубликованы варианты проведения ВНО. Если у нас к учебе возвращаются в начале мая, то в мае проводим пробное ВНО. Если возвращаемся в июне, то в июне будет пробное ВНО. Основная сессия ВНО несмотря на начало обучения будет стартовать 25 июня. Это такие предварительные действия. Если карантин не заканчивается, то по его завершению мы сможем провести пробное и основное ВНО. А, следовательно, будут изменены даты вступительной кампании", - заявила она.

Мандзий добавила, что даты вступительной кампании будут скорректированы до проведения основной сессии ВНО.

Вместе с тем, и.о. министра добавила, что то наполнение, которое уже есть в заданиях ВНО, менять из-за дистанционного обучения не будут и все вопросы будут оставаться.

Мандзий также подчеркнула, что проводиться олимпиады не будут, поэтому дополнительных баллов при поступлении ни у кого не будет, то есть "все в этом году будут в равных условиях". Отменят и государственные итоговые аттестации для учеников 4-9 классов.

В связи с карантином Министерство образования разработало два сценария завершения учебного года, проведения внешнего независимого оценивания и вступительной кампании.

Первый сценарий: карантин завершается до конца первой недели июня.

При этом сценарии все ученики (кроме 11-го класса) заканчивают учебный год в конце июня. После карантина для них организуется корректирующее обучение: учителя определят темы, по которым есть пробелы в знаниях и укажут, какие темы необходимо дополнительно доработать дома.

Выпускники 11-х классов учатся до конца июня – корректируют пробелы в программе, готовятся к ВНО. При этом ВНО стартует ориентировочно в последнюю неделю июня и заканчивается в середине июля. Результаты основной сессии ВНО станут известны в конце июля. Вступительная кампания начнется в начале августа.

Второй сценарий: карантин продолжается до начала августа.

При этом сценарии все ученики (кроме 11-го класса) заканчивают обучение в конце мая и получают соответствующие документы. В 2020-2021 учебном году первый месяц обучения будет корректирующим. Учителя проведут срез знаний, идентифицируют темы, по которым есть пробелы, чтобы компенсировать их в течение первого месяца обучения. Сам 2020-2021 учебный год продлится до конца июня. ВНО для учеников 11-го класса стартует в середине августа и закончится к середине сентября.

Вступительная кампания завершится до середины октября, а обучение первых курсов начнется в начале ноября. Обучение остальных курсов начнется с 1 сентября.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украинском центре оценивания качества образования заявили о возможности переноса сроков ВНО из-за карантина.

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