Где смотреть онлайн мужской масс-старт Кубка мира в Нове Место: расписание трансляций

23 декабря в чешском Нове место в рамках Кубка мира по биатлону пройдет гонка с массовым стартом среди мужчин.

СМОТРЕТЬ ВИДЕО ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЮ МУЖСКОГО МАСС СТАРТА



Начало гонки - в 12.45.

Прямую трансляцию мужского масс-старта можно будет посмотреть на телеканалах "UA Перший" и "Спорт 1". В России гонку покажет телеканал "Матч! ТВ". Кроме того, трансляция масс-старта пройдет на спутниковом телеканале "Eurosport 1".

Отметим, что биатлонистов в этом сезоне впервые ждет гонка с массовым стартом.

От Украины в масс-старт сумел отобраться только Дмитрий Пидручный.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что украинский биатлонист вошел в десятку лучших в гонке преследования в Нове Место.