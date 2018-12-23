В команде украинского боксера сделали заявление о возможном поединке с Ломаченко

Александр Беринчик, промоутер украинского боксера Дениса Беринчика (10-0, 7 КО), сообщил, что его подопечный может провести бой с соотечественником Василием Ломаченко. Напомним, что Беринчик победил филиппинца Росеки Кристобаля и стал интернациональным чемпионом WBO в легком весе.

Слова Красюка приводит Sport.ua.

"Следующий бой Дениса будет в апреле. Возможный бой с Ломаченко? Почему Денис должен его не захотеть - боксер хочет драться с чемпионами мира, чтобы стать чемпионом мира", - сказал Красюк.

Напомним, что Ломаченко (12-1, 9 КО) является чемпионом мира в легком весе по версиям WBO и WBA. В следующем году Ломаченко собирается провести не менее трех боев.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинец Александр Усик признан лучшим боксером мира в 2018 году по версии ESPN.