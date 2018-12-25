"Шахтер" может подписать бывшего футболиста "Динамо"

Донецкий "Шахтер" проявляет интерес к бывшему защитнику киевского "Динамо" Евгению Хачериди, который сейчас выступает за греческий ПАОК.

Об этом сообщает Xsport.ua.

По данным источника, "Шахтер" намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что Хачериди находится в Киеве и ведет переговоры с "Динамо".

Стоит отметить, что донецкий клуб предлагал контракт Хачериди еще в 2013 году, но тогда защитник принял решение остаться в "Динамо".

Напомним, что 31-летний Хачериди выступал за "Динамо" на протяжении 11 лет, а летом 2018 года перешел в ПАОК. Впрочем, закрепиться в греческом клубе Хачериди не удалось и он готов вернуться в Украину.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" подписал контракт с бразильским полузащитником Маркосом Антонио.