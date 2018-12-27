Может поднимать руки: появилась новая информация о состоянии "Супермена", избитого украинским боксером

Появилась новая информация о состоянии канадского экс-чемпиона мира в полутяжелом весе Адониса Стивенсона, который серьезно пострадал в бою с украинским боксером Александром Гвоздиком.

Об этом сообщает lapresse.ca со ссылкой на брата боксера Пьера.

По словам родственника, Стивенсон находится в сознании. В данный момент он уже может поднимать руки, ноги и верхнюю часть туловища.

Напомним, что 2 декабря 41-летний Стивенсон, по прозвищу "Супермен", нокаутом проиграл Гвоздику бой за титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе. После боя канадец был доставлен в больницу и введен в состояние искусственной комы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Гвоздик уступал Стивенсону на судейских записках по итогам десяти раундов.