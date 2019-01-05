Все против русских: капитан хоккейной сборной России устроил истерику после поражения в Канаде

Капитан молодежной сборной России по хоккею Клим Костин устроил истерику после поражения российской команды в полуфинальном матче чемпионата мира в Канаде против сборной США (1:2).

Сразу после матча Костин расплакался, а во время награждения всем своим видом дал понять, что не хочет участвовать в церемонии. Российский хоккеист сперва раздосадованно бросил свой шлем на лед, а затем отдал свою награду кому-то из болельщиков. А когда трибуны недовольно загудели, российский хоккеист обматерил болельщиков, что можно было прочитать по губам.

Затем Костин заявил, что в Ванкувере, где проходил матч, "все против русских":

"Незасчитанный гол? Соглашайся - не соглашайся, не мы решения принимаем. В НХЛ такие голы засчитываются, движения коньком не было. Наш защитник хорошо увидел партнера, от конька залетело. Думаю, этот момент нас немного надломил. Но мы русские, здесь всё и все против нас. Это надо просто принимать и двигаться с этим дальше", - сказал Костин.

Позже хоккеист извинился за свое поведение: "Я посмотрел видеозапись того, как себя вел, и хочу принести извинения".

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что в России хоккеисты устроили массовую драку во время матча.