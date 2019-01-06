Желания не было: Усик откровенно высказался о своем бое с Гассиевым в России

Украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 КО) объяснил свое решение о проведении финального поединка Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) с россиянином Муратом Гассиевым (26-1, 19 КО) в Москве.

Слова Усика приводит Expres.online.

"У меня не было особого желания боксировать в России, но выбор был такой: либо еду в Москву и получаю шанс стать абсолютным чемпионом мира, либо не еду и теряю шанс завоевать титулы. Решил воспользоваться шансом. О критике в свой адрес знаю, но мне все равно. Я поехал туда, чтобы стать абсолютным чемпионом мира.

Знаете, когда Украина заживет хорошо? Когда каждый честно и качественно начнет выполнять свою работу. Я поехал в Россию и добросовестно выполнил свою работу. Пусть те, кто критикуют меня, добросовестно делают свою работу. Совесть у меня чистая, я выиграл под флагом Украины, очень люблю свою страну, но никогда не кричу об этом, а молча выполняю работу", – сказал Усик.

Напомним, что бой Усик - Гассиев состоялся 21 июля 2018 года в спортивном комплексе "Олимпийский" в Москве. Единогласным решением судей победу по очкам одержал Усик. В этом бою украинец защитил принадлежащие ему чемпионские титулы по версиям WBC и WBO, а также завоевал пояса IBF и WBA Super, которые принадлежали Гассиеву.

Ранее "Апостроф" сообщал, что американский боксер Адам Ковнацки хочет провести бой с Усиком.