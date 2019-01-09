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Где смотреть онлайн женский спринт Кубка мира в Оберхофе: расписание трансляций

среда, 09 января 2019, 15:01

10 января в немецком Оберхофе стартует четвертый этап Кубка мира по биатлону. Откроет его женская спринтерская гонка.

На "Апострофе" будет доступна онлайн видео трансляция женского спринта в Оберхофе.

Начало гонки - в 15.30.

Прямую трансляцию женского спринта можно будет посмотреть на телеканалах "UA Перший" и "Спорт 1". В России гонку покажет телеканал "Матч! ТВ". Кроме того, трансляция спринта пройдет на спутниковом телеканале "Eurosport 1".

В зачете спринтерских гонок у женщин в этом сезоне лидирует итальянка Доротея Вирер (146 очков), на втором месте идет Паулина Фиалкова из Словакии (122 очка), а на третьем - финка Кайса Макяряйнен (114 очков). Лучшая из украинок - Елена Пидгрушная (восьмое место, 78 очков).

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что был назван состав сборной Украины на этап Кубка мира в Оберхофе.

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