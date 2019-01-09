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В Бразилии спустя шесть лет расплатились за трансферное недоразумение "Динамо"

среда, 09 января 2019, 20:36

Бразильский "Атлетико Минейро" спустя шесть лет рассчитался с "Динамо" за нападающего Андре, которого считают одним из главных трансферных провалов в истории киевского клуба.

Об этом сообщает Globo.

Андре перешел из "Динамо" в "Атлетико Минейро" еще летом 2012 года, однако изначально бразильский клуб не полностью расплатился с киевлянами за этот трансфер. Три года назад Спортивный арбитражный суд в Лозанне постановил, что "Атлетико" заплатил не всю сумму.

Погасить задолженность "Атлетико" смог только сейчас - клубу удалось найти кредиторов, которые помогли рассчитаться и с другими долгами.

Отметим, что Андре перешел в бразильский клуб на правах аренды за 2,2 миллиона евро летом 2011 года, а спустя год его контракт был выкуплен у "Динамо" за 5,8 млн.

Напомним, в 2010 году "Динамо" заплатило за Андре 8 миллионов евро, однако нападающий провел за киевлян лишь 9 матчей, в которых не сумел не забить ни одного гола.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что экс-звезда "Динамо" покинул российский клуб.

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