Где смотреть онлайн женскую гонку преследования Кубка мира в Оберхофе: расписание трансляций

12 января в немецком Оберхофе в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону состоится женская гонка преследования на дистанции 10 километров.

КУБОК МИРА: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЮ ЖЕНСКОЙ ГОНКИ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ В ОБЕРХОФЕ

Начало гонки - в 13.45.

Прямую трансляцию женской гонки преследования можно будет посмотреть на телеканалах "UA Перший" и "Спорт 1". В России гонку покажет телеканал "Матч! ТВ". Кроме того, трансляция гонки пройдет на спутниковом телеканале "Eurosport 1".

В данный момент лидером общего зачета в Кубке мира является итальянка Доротея Вирер, которая набрала 398 очков. В первую тройку также входят Паулина Фиалкова (365) и Лиза Витоцци (Италия) - 336. Лучшая из украинок - Елена Пидгрушная занимает 22 место, набрав 141 очко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинка Вита Семеренко заняла пятое место в спринтерской гонке в Оберхофе.