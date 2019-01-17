Украинский футболист дебютировал в новой команде с сенсационной победы над "Реалом": опубликовано видео

Украинский защитник Василий Кравец, который на днях перешел в "Леганес", помог своей новой команде обыграть "Реал" в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании - 1:0.

Кравец в своем дебютном матче за "Леганес" вышел на поле в основном составе и был заменен на 75-й минуте из-за мышечного повреждения.

Еще один украинец "Леганеса" Андрей Лунин не мог принять участия в матче, так как права на него принадлежат "Реалу". По условиям аренды голкипер не может играть против "сливочных".

Отметим, что для выхода в следующий этап минимальной победы "Леганесу" не хватило, так как в первом матче "Реал" выиграл со счетом 3:0.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что "Реал" принял важное решение по Лунину.