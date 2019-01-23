Дыма без огня не бывает: появилось интересное заявление о будущем Владимира Кличко

Генеральный директор промоутерской компании братьев Кличко K2 Promotions Александр Красюк прокомментировал информацию о возможном возвращении Владимира Кличко в ринг.

В интервью YouTube-каналу VideoBoxing Красюк заявил, что информация о возвращении Кличко-младшего может быть близкой к правде.

"Я читал пост Владимира в Twitter о том, что это преждевременная первоапрельская шутка. Но, на мой взгляд, это был пост относительно поединка с Диллианом Уайтом. Что касается его возвращения, то от него я не слышал готового решения, мол, все, я возвращаюсь. Но дыма без огня не бывает, и многие, в том числе журналисты, сейчас активно разрабатывают эту версию.

Даже абстрагируясь от личностных отношений, просто анализируя в целом, мне кажется, все это может быть близко к правде. Не надо далеко ходить - есть старший брат, который четыре года был вне бокса, завязал, а потом вернулся. И вернулся успешно, после чего уже ушел из профессионального спорта навсегда", - сказал Красюк.

"Думаю, Владимир может позволить себе возвращение на ринг. Он находится в великолепной форме, в великолепном расположении духа, у него светлая голова, он постоянно тренируется. Вернуться в бокс для него не составит труда. Но опять же - для него нет смысла драться с Уайтом, который лет пять был его спарринг-партнером. Это должны быть мощные поединки.

Мы точно знаем два боя, которые его могут интересовать - в первую очередь против Тайсона Фьюри, во вторую - против Энтони Джошуа. Когда у Владимира было желание взять реванш у Фьюри, британца просто не было в профессиональном спорте. Но затем он успешно вернулся. На мой взгляд, сейчас это может быть актуально", - также отметил промоутер.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, сколько Владимир Кличко может заработать, если вернется на ринг.