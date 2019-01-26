Динамо - Спарта: видео онлайн трансляция матча

Киевское "Динамо" 26 января проведет третий контрольный матч на сборе в испанской Марбелье. Подопечные Александра Хацкевича сыграют с чешской "Спартой".

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча "Динамо" - "Спарта".

Начало встречи - в 13.00.

Соперник "Динамо" "Спарта" в текущем сезоне не слишком удачно выступает в чемпионате Чехии. Осеннюю часть сезона команда завершила на пятой строчке в турнирной таблице.

Отметим, что этот матч станет для "Динамо" заключительным на первом зимнем сборе. Второй сбор команды также пройдет в Марбелье и стартует 30 января.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее на сборе в Испании "Динамо" разгромило "Бохум" и упустило победу в матче со "Стяуа".