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18-летняя украинка впервые попала в топ-50 рейтинга WTA

понедельник, 28 января 2019, 10:57

Женская теннисная ассоциация представила обновленный рейтинг после завершения Открытого чемпионата Австралии. Его лидером стала японка Наоми Осака, которая выиграла турнир в Мельбурне.

Румынка Симона Халеп потеряла статус первой ракетки и теперь занимает третью строчку. Второй стала финалистка турнира в Австралии чешка Петра Квитова.

Выход в третий круг Australian Open позволил 18-летней украинке Даяне Ястремской впервые в карьере подняться в топ-50, сейчас она занимает 57-е место. Элина Свитолина осталась на седьмой позиции. Также без изменений ситуация у украинки Леси Цуренко, которая сохранила 24-е место в мировом рейтинге.

Также в топ-100 вошла Екатерина Козлова. Украинка занимает 95-е место.

Ранее "Апостроф" сообщал, что определился победитель мужского Australian Open-2019.

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