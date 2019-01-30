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В семье известной украинской теннисистки произошел жуткий кошмар: фото 18+

среда, 30 января 2019, 10:10

Мама украинской теннисистки Даяны Ястремской, которая все-таки согласилась выступать за сборную Украины, едва не потеряла глаз в результате ужасного происшествия.

Об этом рассказал отец теннисистки Александр в интервью Btu.

"После матча с Сереной Уильямс в нашей семье произошел несчастный случай, он произошел с нашей мамой. Вечером, когда мы вернулись с Мельбурн-арены, Марина, доставая бутылку с шампанским из сумки, разглядывала её, и в этот момент бутылка взорвалась. Были нанесены очень страшные повреждения. Соответственно мы вызываем "Скорую", приезжаем в больницу. Это была из самых страшных ночей в истории нашей жизни. Речь шла о том, что Марина может окончательно потерять зрение. Был стресс и у Даяны, и не только у неё. Этой же ночью была созвана оперативная хирургическая бригада в составе восьми человек и оперативно была сделана операция, которая длилась четыре часа. Очень тяжело быть пережить эти четыре часа, мы не понимали, что происходит. Ребята спасли глаз, это факт, мы им за это очень благодарны, но мы пока не спасли зрение. Глаз пока не видит на 100%", - сказал Александр Ястремский.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Ястремская установила новый личный рекорд в рейтинге WTA.

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