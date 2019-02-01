Однозначный агрессор: украинский футболист ярко выразил отношение к России

Вратарь "Мариуполя" Рустам Худжамов, комментируя переход Ярослава Ракицкого из "Шахтера" в "Зенит", назвал Россию агрессором.

Об этом Худжамов рассказал в эфире шоу "Вацко Light".

"Переход игрока из "Динамо" в "Шахтер", или наоборот, нельзя сравнить с переходом украинского футболиста в российский клуб. Это разные ситуации, уровень войны разный. Государственная война и неприязнь между клубами – это разные вещи.

Имеет ли моральное право украинский футболист переходить в российский клуб? Я могу отвечать только за себя – я бы не поехал. В таком случае мне надо либо оставаться там, либо переезжать еще куда-то дальше. Как мне потом возвращаться в Украину, как смотреть людям в глаза?" - сказал Худжамов.

Также голкипер рассказал, что жил в Донецке, когда началось российское вторжение на Донбасс.

"Россия - однозначный агрессор! Я жил в Донецке, когда все начиналось. Банальный пример: мы едем в торговый центр, чтобы покататься на качелях, а из рядом расположившегося здания прокуратуры выходит человек в балаклаве и с "калашом".

В двух кварталах от меня, на перекресте, слева, здание СБУ, а справа – "Индустриальный союз Донбасса". Посреди дороги ставят бетонные блоки. Вокруг много людей с "калашами". Кто вы? Что вы? Хрен вас знает, кто такие. На утро ты идешь – СБУ уже захвачено, "ИСД" разбит – его поджигали и бросали "коктейли Молотова". Сотрудники СБУ, например мой сосед, говорили кто это – россияне. Я свечку не держал, но, по-моему мнению, Россия – агрессор. Я не буду его менять, чтобы кому-то понравиться", – добавил Худжамов.

Напомним, что 29-летний Ракицкий перешел в "Зенит" за 10 миллионов евро. Эта сумма может увеличиться еще на два миллиона за счет бонусов. Футболист подписал с российским клубом контракт до лета 2022 года и будет выступать за него под 44-м номером.

Ранее "Апостроф" сообщал об интересной детали в переходе Ракицкого в "Зенит".