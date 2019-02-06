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Барселона - Реал Онлайн-трансляция матча

Барселона и Реал встретятся на Камп Ноу

среда, 6 февраля 2019, 11:06
Барселона и Реал встретятся на Камп Ноу Фото: twitter.com/fcbarcelona

6 февраля на "Камп Ноу" пройдет первый полуфинальный матч Кубка Испании, в котором встретятся два гранда мирового футбола "Барселона" и "Реал".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Реал".

Начало встречи - в 22.00.

Главный арбитр матча - Матеу Лаос. Помогать ему будут Пау Себрьян Девис и Икер Де Франсиско Грихальба. Резервный судья - Иван Муньос Перес (Испания).

БАРСЕЛОНА - РЕАЛ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

"Реал" на предыдущих стадиях Кубка Испании прошел "Мелилью", "Леганес" и "Жирону". "Барселона" выбила из борьбы "Культураль Леонесу", "Леванте" и "Севилью".

В этом сезоне команды уже встречались в рамках чемпионата Испании. Тот поединок прошел на "Камп Ноу" и завершился разгромной победой "Барселоны" со счетом 5:1.

"Барселона" выигрывала четыре последних розыгрыша Кубка Испании, а всего является 30-кратным победителем турнира. Это рекорд Испании. "Реал" становился обладателем трофея 19 раз и занимает третье место по этому показателю, уступая еще и "Атлетику" (23).

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