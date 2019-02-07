Барселона - Реал: видео голов

В первом полуфинальном матче Кубка Испании "Барселона" и "Реал" сыграли вничью со счетом 1:1. Встреча состоялась в Барселоне на стадионе "Камп Ноу".

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Реал".

Счет был открыт уже на шестой минуте встречи. Карим Бензема получил мяч на углу вратарской и прострелил в центр, где Лукас Васкес опередил Клемана Лангле и поразил ворота "Барселоны". Отыграться каталонцам удалось во втором тайме. Малком добил в ворота "Реала" мяч, который отскочил от штанги после удара Луиса Суареса.

БАРСЕЛОНА - РЕАЛ: ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Ответный матч состоится в Мадриде 27 февраля.

"Барселона" – "Реал" Мадрид - 1:1 (0:1)

Голы: Малком (57) - Васкес (6)