"Барселона" сыграет в Эль-Классико в необычных футболках: опубликовано видео

"Барселона" сыграет в первом полуфинальном матче Кубка Испании против "Реала" в специальных футболках с иероглифами в честь китайского нового года.

БАРСЕЛОНА - РЕАЛ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Соответствующее видео было опубликовано в официальном аккаунте каталонского клуба в Twitter.

Фамилии футболистов "Барселоны" на футболках будут продублированы на китайском языке. Таким образом каталонский топ-клуб поздравит жителей Китая с новым годом.

БАРСЕЛОНА - РЕАЛ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Матч "Барселона" - "Реал" пройдет сегодня, 6 февраля, на стадионе "Камп Ноу". Стартовый свисток прозвучит в 22.00.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что Лионель Месси спас "Барселону" от домашнего конфуза в чемпионате Испании.