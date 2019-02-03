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Барселона - Реал Онлайн-трансляция матча

Барселона и Реал встретятся на Камп Ноу

воскресенье, 3 февраля 2019, 15:00
Барселона и Реал встретятся на Камп Ноу Фото: twitter.com/fcbarcelona

6 февраля на "Камп Ноу" пройдет первый полуфинальный матч Кубка Испании, в котором встретятся два гранда мирового футбола "Барселона" и "Реал".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Реал".

Начало встречи - в 22.00.

БАРСЕЛОНА - РЕАЛ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

"Реал" на предыдущих стадиях Кубка Испании прошел "Мелилью", "Леганес" и "Жирону". "Барселона" выбила из борьбы "Культураль Леонесу", "Леванте" и "Севилью".

В этом сезоне команды уже встречались в рамках чемпионата Испании. Тот поединок прошел на "Камп Ноу" и завершился разгромной победой "Барселоны" со счетом 5:1.

Кубок Испании, 1/2 финала, первый матч

БАРСЕЛОНА - РЕАЛ

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