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Барселона - Реал: прогноз букмекеров на матч Кубка Испании

пятница, 01 февраля 2019, 16:20

Жеребьевка свела двух грандов мирового футбола "Барселону" и "Реал" в полуфинале Кубка Испании. Первая встреча команд пройдет 6 февраля на стадионе "Камп Ноу".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Реал".

По мнению букмекеров, каталонцы являются фаворитами домашней встречи. На победу "Барселоны" можно поставить с коэффициентом 1,60, тогда как на успех "Реала" букмекеры дают коэффициент 5,00. Ничейный результат оценивается коэффициентом 4,00.

Напомним, что матч этих команд в первом круге текущего чемпионата Испании завершился разгромной победой "Барселоны" со счетом 5:1.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что "Барселона" разгромила "Севилью" в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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