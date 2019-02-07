Загорланю как Лепс: Ракицкий объяснил, почему не поет гимн Украины

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий заявил, что не отказывается от выступлений за сборную Украины, а также объяснил, почему не поет гимн страны.

Об этом Ракицкий сказал в интервью программе "Футбол России".

"Говорят, я не хочу выступать за сборную Украины? Я когда-то такое говорил? Я выхожу на поле. Да, я гимн не пою. Но ребята, послушайте, там вся страна поет гимн, и футболисты поют гимн. Но для меня одно правило - если вышел на поле, надо отдавать себя полностью. А то загорланю как Лепс, приду и сдуюсь. Зачем оно мне надо? Я себя так настраиваю", - сказал Ракицкий.

Напомним, 29-летний украинский защитник в зимнее межсезонье перешел из "Шахтера" в "Зенит", подписав контракт с российским клубом на 3,5 года.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что Ракицкий прокомментировал свое исключение из списка игроков сборной Украины.