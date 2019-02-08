"Динамо" не смогло обыграть самый титулованный клуб Швеции

Киевское "Динамо" провело предпоследний контрольный матч на сборе в испанской Марбелье. Подопечные Александра Хацкевича сыграли вничью с самым титулованным клубом чемпионата Швеции "Мальме".

Встреча завершилась без забитых голов - 0:0.

"Динамо" - "Мальме" - 0:0

"Динамо": Бойко, Кендзера, Бурда, Алибеков (Шабанов, 46), Миколенко, Че Че (Шепелев, 46), Буяльский, Шапаренко (Русин, 72), Вербич, Цыганков (K), Соль.

9 февраля "Динамо" проведет заключительный матч на сборе в Испании. Соперником киевлян будет норвежская "Волеренга".

Напомним, 14 февраля "Динамо" стартует в плей-офф Лиги Европы выездным матчем против "Олимпиакоса".

Как сообщал "Апостроф", в предыдущем контрольном матче "Динамо" проиграло американскому клубу.