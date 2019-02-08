Динамо - Мальме: онлайн видео трансляция матча

8 февраля киевское "Динамо" в рамках подготовки ко второй части сезона проведет товарищеский матч против шведского клуба "Мальме". Матч состоится в испанской Марбелье.

Смотрите на "Апострофе" видеотрансляцию матча "Динамо" - "Мальме".

Начало встречи в 15:00.

Это будет уже четвертый товарищеский матч "Динамо" на сборе в Марбелье. Ранее "бело-голубые" не смогли обыграть шведский "Эстерсунд", разгромили болгарский ЦСКА, а также проиграли американскому "Нью-Ингленд Революшн".

Напомним, что в данный момент "Динамо" занимает второе место в чемпионате Украины, вышло в четвертьфинал Кубка Украины, где сыграет с "Шахтером". Также динамовцы в 1/16 финала Лиги Европы встретятся с греческим "Олимпиакосом".

Ранее "Апостроф" сообщал, что два украинских клуба вошли в число топ-100 богатейших команд мира.