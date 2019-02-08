Манчестер Юнайтед - ПСЖ: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

12 февраля на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между местным "Манчестер Юнайтед" и французским ПСЖ.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - ПСЖ.

Букмекеры оценивают шансы команд на победу в манчестерском матче как равные. И на победу "МЮ", и на гостевой успех ПСЖ можно поставить с коэффициентом 2,65. Ничейный результат оценивается коэффициентом 3,60.

В то же время ПСЖ является фаворитом на выход в следующий этап: на проход парижан дается коэффициент 1,50, тогда как на манкунианцев - 2,69.

Интересно, что "МЮ" и ПСЖ ранее в официальных матчах не встречались.

Напомним, как сообщал "Апостроф", лидер ПСЖ Неймар пропустит матчи Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед".