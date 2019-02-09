Где смотреть онлайн Манчестер Юнайтед - ПСЖ: расписание трансляций

12 февраля английский "Манчестер Юнайтед" будет принимать французский ПСЖ в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча команд пройдет на стадионе "Олд Траффорд".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - ПСЖ.

Начало встречи - в 22.00.

Прямую трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - ПСЖ можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1". В России поединок будет транслировать телеканал "Матч ТВ".

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ПСЖ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, "МЮ" вышел в плей-офф со второго места в группе, а ПСЖ - с первой позиции.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что лидер ПСЖ Неймар пропустит матчи Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед".