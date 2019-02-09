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Аякс - Реал: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

суббота, 09 февраля 2019, 11:50

13 февраля состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором голландский "Аякс" встретится с испанским "Реалом". Встреча пройдет в Амстердаме на стадионе "Йохан Круифф Арена".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Аякс" - "Реал".

Явным фаворитом матча по мнению букмекеров является королевский клуб. На победу "Реала" можно поставить с коэффициентом 1,95. Ничья оценивается коэффициентом 3,80. На успех "Аякса" предлагается коэффициент 3,50.

Стоит отметить, что "Реал" выиграл у "Аякса" в шести последних личных встречах в еврокубках с общей разницей мячей 20-2.

Напомним, что "Аякс" занял второе место в группе Е, а "Реал" стал победителем группы G.

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Ранее "Апостроф" сообщал, что "Реал" сыграл вничью с "Барселоной" в Кубка Испании.

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