Где смотреть онлайн Аякс - Реал: расписание трансляций

13 февраля в Амстердаме пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Аяксом" и "Реалом".

АЯКС - РЕАЛ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи - в 22.00.

Прямую трансляцию матча "Аякс" - "Реал" можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 2". В России этот поединок будет показывать телеканал "Матч ТВ".

АЯКС - РЕАЛ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, что "Аякс" занял второе место в группе Е, а "Реал" стал победителем группы G.

СПЕЦПРОЕКТ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2018/2019: НОВОСТИ, РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ, ТАБЛИЦЫ, ВИДЕО ОБЗОРЫ ВСЕХ ИГР

Как сообщал "Апостроф", перед стартом в плей-офф ЛЧ "Реал" обыграл в чемпионате Испании "Атлетико".