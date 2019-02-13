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Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео
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13 февраля

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Где смотреть онлайн Аякс - Реал: расписание трансляций

среда, 13 февраля 2019, 09:15

13 февраля в Амстердаме пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Аяксом" и "Реалом".

АЯКС - РЕАЛ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи - в 22.00.

Прямую трансляцию матча "Аякс" - "Реал" можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 2". В России этот поединок будет показывать телеканал "Матч ТВ".

АЯКС - РЕАЛ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, что "Аякс" занял второе место в группе Е, а "Реал" стал победителем группы G.

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Как сообщал "Апостроф", перед стартом в плей-офф ЛЧ "Реал" обыграл в чемпионате Испании "Атлетико".

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