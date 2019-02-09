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"Динамо" одержало победу в заключительном матче перед Лигой Европы: опубликовано видео

суббота, 09 февраля 2019, 16:04

В заключительном матче на втором тренировочном сборе в Испанской Марбелье киевское "Динамо" играло против норвежской "Волеренги". Подопечные Александра Хацкевича выиграли со счетом 2:1.

Победу "Динамо" принесли Назарий Русин, который забил уже свой четвертый гол на зимних сборах команды, и Никита Кравченко, отличившийся со штрафного.

"Динамо" - "Волеренга" - 2:1

Голы:Русин (6), Краченко (39) - Греден (69).

"Динамо": Бущан, Кравченко, Шабанов, Алибеков, Сидклей, Сидорчук, Андриевский, Гармаш, Смирный, Шепелев (Че-Че), Русин

Напомним, уже 14 февраля "Динамо" стартует в плей-офф Лиги Европы выездным матчем против "Олимпиакоса".

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что "Динамо" в контрольном матче не смогло обыграть шведский "Мальме".

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