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Динамо - Волеренга: онлайн видео трансляция матча

суббота, 09 февраля 2019, 10:25

9 февраля киевское "Динамо" в товарищеском матче сыграет с норвежским клубом "Волеренга". Матч состоится в испанской Марбелье.

Смотрите на "Апострофе" прямую видео трансляцию матча "Динамо" - "Волеренга".

Начало встречи в 14:00.

Это будет уже пятый товарищеский матч "Динамо" на втором сборе в Марбелье. Ранее "бело-голубые" не смогли обыграть шведский "Эстерсунд", разгромили болгарский ЦСКА, проиграли американскому "Нью-Ингленд Революшн", а также сыграли вничью со шведским "Мальме".

Напомним, что "Динамо" продолжает подготовку ко второй части сезона. В 1/16 финала Лиги Европы динамовцы встретятся с греческим "Олимпиакосом". Кроме того в данный момент "Динамо" занимает второе место в чемпионате Украины, а также вышло в четвертьфинал Кубка Украины, где сыграет с "Шахтером".

Ранее "Апостроф" сообщал, что тренер "Динамо" ярко высказался о новичке команды.

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