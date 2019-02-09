Тоттенхэм Хотспур - Боруссия: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

13 февраля в Лондоне состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и дортмундской "Боруссией". Встреча пройдет на стадионе "Уэмбли".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Тоттенхэм Хотспур" - "Боруссия".

Букмекеры считают хозяев поля фаворитами этой встречи. На победу "шпор" дается коэффициент 2,30, тогда как на успех дортмундцев - 3,00. Ничья оценивается коэффициентом 3,50.

В то же время "Боруссия" является фаворитом на выход в следующий этап турнира. На проход дортмундцев букмекеры дают коэффициент 1,67, а на успех "Тоттенхэма" - 2,10.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что "Тоттенхэм" не сумел выйти в финал Кубка английской лиги, уступив "Челси".