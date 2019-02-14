РУС. | УКР.

четверг, 14 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.95
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

14 февраля

12:11
На Европу летит мощный циклон: синоптик рассказала, что ждет Украину
12:00
Олимпиакос - Динамо: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы
11:55
Драка в центре Киева между украинскими и немецкими фанатами: новое видео с места инцидента
11:43
Все начинается с любви: как украинские звезды отмечают День святого Валентина
11:42
В Ровно поймали главаря банды, который кошмарил целую область: фото
11:35
​Украинцы оплатят коммунальные "долги" соседей: когда придут новые платежки и чего ждать
11:30
Похоже на халат: Мелания Трамп отличилась с выбором наряда для официальной встречи
11:23
В Киеве общественный транспорт угодил сразу в два ДТП: первые фото
11:20
Непобедимый украинский боксер сообщил о грандиозных планах
11:13
Активист Стерненко обвинил ведомство Авакова в незаконной слежке
11:01
Потап снялся в эпатажном клипе Насти Каменских
10:59
Появилось видео "депортации" из Украины скандального священника
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Драка в центре Киева между украинскими и немецкими фанатами: новое видео с места инцидента

четверг, 14 февраля 2019, 11:55

В сети появилось новое видео драки между фанатами "Динамо" и немецкого "Айнтрахта", которая состоялась вчера, 13 феврале, в Киеве возле станции метро "Хрещатик".

Видео потасовки опубликовало сообщество Troublemakers & Ultras Action в Facebook.

"Пять минут драки, победа "Динамо", – говорится в сообщении сообщества.

В драке участвовали 42 украинских фаната, которым противостояло вдвое большее число немецких оппонентов. Несмотря на численное меньшинство, "победу" одержали украинцы. Украину "представляли" фанатские объединения Capitals, FBF и North Company, за немцев "выступила" Brigade Nassau & Кº.

Стоит отметить, что "Динамо" и "Айнтрахт" не играют между собой. Киевляне встретятся с греческим "Олимпиакосом" в Пирее, "Айнтрахту" предстоит поединок с "Шахтером", который пройдет в Харькове. Оба матча состоятся 14 февраля.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве фанаты устроили драку в одном из пабов.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киев вернулась сказочная зима

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Олимпиакос - Динамо Онлайн-трансляция матча

Шахтер - Айнтрахт Онлайн-трансляция матча

Тоттенхэм Хотспур - Боруссия - 3:0 Хроника матча, видео голов

Аякс - Реал - 1:2 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: