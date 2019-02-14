Драка в центре Киева между украинскими и немецкими фанатами: новое видео с места инцидента

В сети появилось новое видео драки между фанатами "Динамо" и немецкого "Айнтрахта", которая состоялась вчера, 13 феврале, в Киеве возле станции метро "Хрещатик".

Видео потасовки опубликовало сообщество Troublemakers & Ultras Action в Facebook.

"Пять минут драки, победа "Динамо", – говорится в сообщении сообщества.

В драке участвовали 42 украинских фаната, которым противостояло вдвое большее число немецких оппонентов. Несмотря на численное меньшинство, "победу" одержали украинцы. Украину "представляли" фанатские объединения Capitals, FBF и North Company, за немцев "выступила" Brigade Nassau & Кº.

Стоит отметить, что "Динамо" и "Айнтрахт" не играют между собой. Киевляне встретятся с греческим "Олимпиакосом" в Пирее, "Айнтрахту" предстоит поединок с "Шахтером", который пройдет в Харькове. Оба матча состоятся 14 февраля.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве фанаты устроили драку в одном из пабов.