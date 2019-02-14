Где смотреть онлайн Олимпиакос - Динамо: расписание трансляций

Киевское "Динамо" стартует в плей-офф Лиги Европы выездным матчем против греческого "Олимпиакоса". Встреча пройдет на стадионе "Караискакис" в Пирее 14 февраля.

ОЛИМПИАКОС - ДИНАМО: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Стартовый свисток прозвучит в 19.55.

Транслировать противостояние украинского и греческого клубов в прямом эфире в Украине будет телеканал "Футбол 1". В России встречу покажет телеканал "Матч! Футбол 3".

ОЛИМПИАКОС - ДИНАМО: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, "Динамо" вышло в плей-офф Лиги Европы с первого места в своей группе, а "Олимпиакос" - со второго, обыграв в заключительном туре "Милан".

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что перед встречей с "Динамо" "Олимпиакос" проиграл в ключевом матче чемпионата Греции.